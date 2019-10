Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Ruhland in der Lausitz ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die etwa 500 Kilogramm schwere Bombe am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden. Dazu wird das Gebiet in einem Umkreis von einem Kilometer evakuiert. Etwa 2.300 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Von der Räumung sind auch Kinder- und Pflegeeinrichtungen betroffen.



Ruhland liegt im Süden Brandenburgs unweit der Landesgrenze zu Sachsen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es auf den Linien S4 Wurzen - Leipzig - Hoyerswerda, RE 15 Dresden - Hoyerswerda und RE 18 Dresden - Cottbus zu Einschränkungen kommen wird.