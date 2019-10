Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Ruhland in Südbrandenburg müssen rund 2.300 Einwohner am Donnerstagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Ab 8 Uhr werden Polizei und Feuerwehr kontrollieren, ob alle Anwohner das Sperrgebiet verlassen haben. Amtsdirektor Christian Konzack rechnet damit, dass das etwa zwei Stunden dauern wird.