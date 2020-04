Bei der Zucht komme es darauf an, immer wieder neues Blut in eine Linie einzubringen, etwa durch Genmaterial anderer Farbschläge, erklärt Martin Schubert. Damit blieben die Hühner mobil und die Legekapazität leide nicht unter Inzucht. Darum tummeln sich unter den frisch geschlüpften Küken in seinem Stall nun junge Hühner aller vier Farbschläge des Sachsenhuhns in weiß, gelb, schwarz und gesperbert.

In vier Farbschlägen gibt es das Sachsenhuhn. Unter Schuberts Küken sind unter anderem gelbe und gesperberte Hühner. Bildrechte: Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft