Der Sächsische Bibliothekspreis geht in diesem Jahr an die Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf im Landkreis Görlitz. Der Preis ist gemeinsam von der Sächsischen Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, und dem Sächsischen Bibliotheksverband vergeben worden. In ihrer Begründung lobte die Jury die vielfältigen Servicefunktionen und die Integrationskraft, die diese Bibliothek in der Gesellschaft entwickeln konnte. "Die Stadtbibliothek erhält als kommunales Begegnungszentrum zudem die ausdrückliche Unterstützung in der Stadtverwaltung", hieß es.