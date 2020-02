Der Hersteller von Kunststoffprodukten fertigt Haus- und Gartenartikel, wie Gießkannen oder Blumentöpfe. Er unterhält bereits ein Logistikzentrum in Löbau. Dieses werde voraussichtlich geschlossen, wenn der neue Standort in Bautzen 2022 in Betrieb geht, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. In Bautzen sollen schrittweise 80 Arbeitsplätze geschaffen werden.