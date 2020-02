Zu einem Zwischenfall ist es am Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in Bernsdorf bei Hoyerswerda gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache trat Salzsäure aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Feuerwehr sei mit einem großen Aufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Allerdings dauerte der Einsatz zum Binden der Säure den Angaben zufolge am Nachmittag noch an.