Die Stadt Hoyerswerda gibt ihre Anteilsmehrheit am Seenlandklinikum an den Krankenhausverbund Sana ab. Die Stadt gibt zwei Prozent der Geschäftsanteile ab und trägt damit nun 49 Prozent, die Sana 51 Prozent. Das hat der Stadtrat am Dienstag mit knapper Mehrheit beschlossen.

Mit dem Anteilsverkauf hofft die Stadt auf die langfristige Sicherung und Stärkung des Krankenhausstandorts in Hoyerswerda. Hoyerswerda kann durch den Anteilsverkauf jährlich circa 200.000 Euro Umsatzsteuer sparen und erhält von den Sana Kliniken AG Einnahmen in Höhe von einer Million Euro. Zugleich sichert Sana in den kommenden vier Jahren Investitionen in Höhe von zehn Millionen Euro zu. Im Seenlandklinikum sind insgesamt 1.045 Mitarbeiter beschäftigt.