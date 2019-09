Nach dem Brand im Medizinischen Versorgungszentrum für Augenerkrankungen (AMVZ) in Hoyerswerda sollen in den nächsten Tagen Gutachter die Schadenshöhe und den Sanierungsaufwand klären. Die Einrichtung geht davon aus, dass die Sanierung mehrere Monate dauern wird. Bis zur Wiederinbetriebnahme des Gebäudes werden die Abteilungen andernorts in Hoyerswerda und Cottbus untergebracht.