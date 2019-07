Ein oder mehrere Wölfe haben in Schönau in der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal mehrere Schafe gerissen. Der Besitzer der Herde mit insgesamt 150 Schafen fand am Dienstag mindestens 20 tote Schafe. Weitere 20 Tiere seien verletzt, berichtete ein MDR-Reporter. Derzeit werden noch Schafe vermisst und von Helfern gesucht.