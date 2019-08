Auf dem Festplatz am Dorfrand von Koblenz fahren kleine und große Traktoren hin und her, Imbisswagen werden aufgebaut und die ersten Gäste eingewiesen. Am Abend beginnt das Schleppertreffen, bis dahin muss alles vorbereitet sein. Die Koblenzer erwarten bis zu 300 Trekkerfans mit ihren Maschinen, dazu tausende Schaulustige. Dabei gibt es in Koblenz schon jede Menge Traktoren. Rund 100 sollen es sein, bei 400 Einwohnern. Viele davon sind Oldtimer und stammen aus den 1960er und -70er Jahren. Sie sind allerdings nicht nur Ausstellungsstücke, sondern werden tatsächlich noch genutzt, sagt Frank Krahl von den Schlepperfreunden. Der Verein organisiert das alljährliche Treffen.

Traktoren Marke Eigenbau

In Koblenz sitzt auch die Jugend schon auf dem Trekker - wie hier auf einem alten selbstgebauten Modell. Bildrechte: MDR/Viola Simank "Viele von uns haben noch Landwirtschaft, ein bisschen Getreide, ein bisschen Kartoffeln. Da müssen die Trekker ran", erzählt Frank Krahl. Neue Maschinen sind außerdem teuer, da wird lieber ein alter Traktor aufgemöbelt. Das hat in Koblenz Tradition, denn zu DDR-Zeiten setzte man hier auf Eigenbauten. "Damals gab es ja keine kleinen Traktoren zu kaufen. Da haben die Bauern hier in der Gegend sich selber welche gebaut", sagt Armin Theka von den Schlepperfreunden. Sein Vater hat auch einen zusammengeschraubt, den Theka heute noch fährt – neben vier bis fünf anderen Oldtimern, die er für die Bewirtschaftung seines Hofes nutzt. So wie bei ihm sieht es in vielen Koblenzer Familien aus, weshalb hier so viele alte Trekker erhalten wurden.

Trekkerfahren entschleunigt

Die Traktorenfreunde aus dem Vogtland waren schon oft in Koblenz beim Schleppertreffen. Bildrechte: MDR/Viola Simank Die Koblenzer werden natürlich auch beim Schleppertreffen am Wochenende mit dabei sein. Aber auch viele andere Fans der alten Traktorentechnik werden in Koblenz erwartet. Eine besonders lange Fahrt haben die Traktorenfreunde aus dem Vogtland auf sich genommen: 270 Kilometer sind sie zwei Tage lang ganz gemütlich bis nach Koblenz getuckert. Ihre Oldtimer glänzen in der Sonne – sie müssen nicht mehr aufs Feld, sondern werden nur für Ausfahrten und Treffen aus der Garage geholt.

Ich bin mein Leben lang als Kraftfahrer auf der Autobahn gefahren. Jetzt kann ich entschleunigen. Man genießt die Landschaft ganz anders. Schorsch Hillig Trekkerfan aus dem Vogtland

Was ihre Traktoren drauf haben, das können die Teilnehmer beim Schleppertreffen übrigens bei verschiedenen Wettbewerben beweisen. So müssen zum Beispiel Gewichte gezogen und ein Hindernissparcour gemeistert werden. Die Vogtländer sind auf jeden Fall mit dabei.