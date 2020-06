Nur noch heute können Wanderfreunde über "Deutschlands schönsten Wanderweg 2020" abstimmen. Für Sachsen sind in der Kategorie Mehrtagestouren der Oberlausitzer Bergweg dabei und im Bereich der Tages- bzw. Halbtagestouren der Königsweg bei Moritzburg. Die beiden Wege konkurrieren mit mehr als 60 weiteren nominierten Wegen in ganz Deutschland. ie Publikumswahl der schönsten Wanderstrecken findet zum 17. Mal statt und wird vom "Wandermagazin" organisiert. Zuletzt gewann der Malerweg als originär sächsischer Weg 2007 den Wettbewerb.

Der Oberlausitzer Bergweg war schon vor zwei Jahren unter den Nominierten, kam aber nur auf Platz 15. Fans des 107 Kilometer lange Bergweges dürfte das nicht abhalten von wunderbaren Wanderungen entlang der Granitkuppen des Oberlausitzer Berglandes, über Vulkanberge am tschechischen Grenzkamm bis hin zu den Sandsteinformationen im Zittauer Gebirge. Der Weg konkurriert in seiner Kategorie u.a. mit dem Rennsteig im Thüringer Wald oder dem Spitzenwanderweg an der Zugspitze.