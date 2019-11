Die Bundespolizei hat in Bischofswerda einen Schwarzfahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge war der 18-Jährige in der Nacht zum Montag am Bahnhof Dresden-Neustadt in einen Zug nach Görlitz eingestiegen. Dort schloss er sich in der Toilette ein, um der Fahrkartenkontrolle zu entgehen. Der Zugbegleiter blieb aber hartnäckig und informierte schließlich die Bundespolizei. Diese öffnete beim Halt in Bischofswerda die Toilettentür und holte den jungen Schwarzfahrer aus dem Zug. Gegen ihn wird nun wegen Erschleichen von Beförderungsleistungen ermittelt.