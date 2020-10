Wegen eines schweren Unfalls und weil der Rettungsdienst einen abgetrennten Arm suchte, musste die A4 am Mittwochabend Richtung Görlitz gesperrt werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 4 bei Burkau. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß in Richtung Görlitz kurz vor der Abfahrt Burkau ein PKW mit einem LKW zusammen. In Folge wurde der Fahrer des PKW lebensbedrohlich (Armamputation) verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.