Ein schwerer Lkw-Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Großpostwitz in der Oberlausitz ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines tschechischen Autotransporters im Ort nach links von der Straße ab. Er fuhr in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen. Dann schoss er in ein Grundstück.