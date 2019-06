Mit dem Start in die neue Saison gibt es am Bärwalder See für Wassersportler und Campingfreunde auch Neuigkeiten. Wie die Gemeinde Boxberg mitteilt, haben die wassertouristischen Anbieter ihr Angebot am See erweitert. Beispielsweise bietet die Segelschule jetzt auch Kajaks an. Auf dem Campingplatz "Sternencamp" steht ein Miet-PKW für Ausflüge in der Region bereit. Der Anglerverband Elbflorenz e.V. hat den Bärwalder See zum 1. Juni offiziell zum Bootsangeln freigegeben.