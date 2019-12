In Hoyerswerda ist am Freitag bei einem Festakt die neue Leoparden-Anlage im Zoo präsentiert worden. Anlass dafür war das 60. Jubiläum des Zoos. Seit seiner Gründung 1959 gehört der ehemalige Tiergarten mit derzeit mehr als 1.000 Tieren aus sechs Erdteilen zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Lausitz. Die neue Leopardenanlage war dringend erforderlich, um auch diese Raubtierart in Hoyerswerda artgerecht präsentieren zu können.