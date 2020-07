Mit der Seenlandbahn geht es zum VVO-Tarif in anderthalb Stunden von Sachsens Landeshauptstadt bis zum Senftenberger See. Zwischendurch stoppt sie für einen Zustieg in Radeberg, Kamenz und Bernsdorf sowie Wiednitz und Hosena. Zurück fährt sie dann am späten Nachmittag um 16:56 Uhr ab Senftenberg bis nach Dresden.