Was ist ein Segway? Das Gefährt ist eine Art Stehroller mit Elektroantrieb. Ein Segway bewegt sich durch die Verlagerung des Körpergewichts in die gewünschte Richtung. Es besteht keine gesetzliche Helmpflicht. Das Tragen eines Helms wird zur eigenen Sicherheit aber empfohlen. Auf öffentlichen Straßen darf man Segways erst ab 14 Jahren fahren. Auf dem abgeschlossenen Parcour im Haselbachtal ist dies für jeden möglich, der mindestens 30 Kilo wiegt. Ein Führerschein ist nicht notwendig.

Die Strecke hat die Gemeinde allein mit Spenden angelegt. Den Segway-Verleih betreibt eine private Firma aus Dresden. Damit Familien und Schulklassen auch wirklich einen ganzen Tag hier am Steinbruch verbringen, setzt die Gemeinde auf weitere Angebote. So bringt eine alte Werkbahn die Besucher zum Granitmuseum. Außerdem gibt es eine Tauchstation im See des Steinbruchs und einen Naturlehrpfad.

Den Haselbachtalern reicht das aber noch nicht. Die Gemeinde würde gerne an den steil aufragenden Felsen des Steinbruchsees Klettersteige einrichten, so Tourismusmanager Klenner. Die Einstiege könnte man mit einem Floß erreichen. "Der große Traum ist es, eine Floßbühne zu installieren, wo man abends in gemütlicher Atmosphäre Konzerte genießen kann." Wann dieser Traum Wirklichkeit wird, steht aber noch in den Sternen.