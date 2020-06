11.06.2020 | 10:30 Uhr Streik bei Bautz'ner Senf wegen ungleicher Löhne

Woran erkannt man, ob jemand im Westen seine Brötchen verdient oder im Osten? An der Lohntüte. In der Westlohntüte sind nämlich bis zu 1.000 Euro mehr drin - und das bei gleicher Arbeit für die Herstellung der gleichen Produkte. Das ist zum Beispiel bei den deutschen Senfmachern der Fall: So wird der Bautz'ner Senf zwar in Bautzen hergestellt, aber der Betrieb gehört zu einem westdeutschen Konzern mit Sitz in Unterhaching bei München und dort verdienen die Mitarbeiter deutlich besser.