An den Bautzener Senfwochen beteiligt sich auch das Bautzener Senfmuseum. Bildrechte: Bautz´ner Senfladen/Manfred Lüdtke

Im August werden in Bautzen zum 15. Mal die "Bautzener Senfwochen" gefeiert. Damit wird vom 4. bis 30. August in der Spreestadt an die scharfe Tradition der Senfherstellung erinnert, die die nach Angaben des Bautzner Senfmuseums seit 1953 besteht. Die Bautzener Senfwochen gibt es seit 2006.