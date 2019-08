In Hoyerswerda öffnet am Montag ein "Servicebüro für die sorbische Sprache". Es soll "die aktive Pflege der sorbischen Sprache im kommunalen Alltag der 42 Kommunen im sorbischen Siedlungsgebiet" fördern, kündigte das sächsische Innenministerium an. Außerdem wird am Montag in Bautzen eine sorbische Sprachschule eröffnet. Ab September werden dort obersorbische Sprachkurse für Erzieher, Verwaltungsmitarbeiter und Lehrer angeboten.