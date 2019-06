Auf dem Sportplatz der Grund- und Oberschule in Wittichenau in der Oberlausitz gibt es jetzt ein kleines Stückchen bayerischen Fußball-Spitzensport. Dort wurden 50 ausrangierte Sitze aus der Arena des deutschen Rekordmeisters Bayern München aufgestellt. Die Leiterin der Oberschule hatte sie mit Unterstützung der Stadt, privater Sponsoren und eines Bayern-München-Fanclubs erstanden. Die grauen Hartschalensitze waren zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im Münchner Stadion eingebaut und jetzt ausgetauscht worden. Ihre Installation und Einweihung auf dem Sportplatz wurde in Wittichenau mit einem Sportfest gefeiert.