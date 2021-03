Das estnische Unternehmen Skeleton produziert seit drei Jahren in Großröhrsdorf sogenannte Ultrakondensatoren. Das sind Energiespeicher, die sehr viel schneller viel Energie aufnehmen und abgeben können als herkömmliche Batterien. Sie kommen beispielsweise in Windkraftanlagen zum Einsatz, in Straßenbahnen oder Lkws. Skeleton hat eine Technologie entwickelt, die diese Ultrakondensatoren besonders leistungsfähig und langlebig macht.

Viel Entwicklungsarbeit nötig

Sebastian Pohlmann mit einem fast fertigen Ultrakondensator. Bildrechte: MDR/Viola Simank Um diese Technologie weiter zu entwickeln und neue Produkte auf den Markt zu bringen, hat das Unternehmen fast 51 Millionen Euro vom Bund und vom Freistaat Sachsen bekommen. Der Bereich der Batteriespeicher sei sehr entwicklungsintensiv, sagt Sebastian Pohlmann. Er ist bei Skeleton Vizepräsident für Innovation. Allein in Großröhrsdorf würden derzeit 15 der rund 100 Beschäftigten in der Entwicklung arbeiten.



Dabei gehe es nicht nur um große Lösungen wie Batteriespeicher, die beispielsweise 50 Megawatt innerhalb einer Sekunde zur Verfügung stellen können. Auch beim Thema Elektromobilität seien sie wichtig: Im Verbund mit Lithium-Ionen-Batterien oder Brennstoffzellen könnten Ultrakondensatoren deren Effizienz erhöhen. Daran will das estnische Unternehmen weiter arbeiten. Außerdem soll in Großröhrsdorf die Produktion automatisiert werden, um größere Stückzahlen herstellen zu können. Das bedeute auch dutzende neue Arbeitsplätze im Standort Großröhrsdorf.

Wir sind auf der Suche nach mehr Talenten: Ingenieure, Chemiker, Physiker oder ganz klassisch Anlagenbediener. Aber wir suchen nicht nur nach bestimmten Profilen, sondern vor allem nach Charakteren, also Leute, die die richtige Einstellung haben. Sebastian Pohlmann Vizepräsident für Innovation bei Skeleton Technologies

Förderung für Akkurecycling