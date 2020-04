Auf dem Gebiet der Gemeinde Lohsa nördlich des Scheibesees soll eine Photovoltaik-Anlage entstehen. Das plant der Eigentümer der Fläche, die Ostwind Erneuerbare Energien GmbH mit Sitz in Regensburg. Lohsas Gemeinderäte stimmten in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig dafür, einen Bebauungsplan für die Fläche aufstellen zu lassen. Das Plangebiet für den "Solarpark Scheibe" soll nahe den Ortsteilen Riegel und Tiegling an der Verbindungsstraße nach Burg entstehen. Dort stehen bereits mehrere Windkraftanlagen.