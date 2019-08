Die Sorbische Fußballnationalmannschaft wird nach Angaben der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten wieder an der Fußballeuropameisterschaft der Nationalen Minderheiten teilnehmen. Die 4. Europeada findet im nächsten Jahr bei den Slowenen in Kärnten statt. 32 Mannschaften werden zu dem Turnier im Juni 2020 antreten, darunter auch die deutsche Minderheit in Russland und in Polen sowie die Nordfriesen in Deutschland.