Alles, was Gabriela Maria Schmeide anpackt, macht sie ganz oder gar nicht. Ihre Augen leuchten mit Leidenschaft und Begeisterung, wenn sie über ihre Theater- und Filmprojekte spricht.

Arbeitsmittelpunkt ist seit zehn Jahren das Thalia-Theater in Hamburg. Überhaupt hat sie eine für die Schauspielwelt untypisch konstante Karriere: feste Engagements über viele Jahre an drei großen Häusern in Berlin, Bremen und nun eben in der Elbestadt. Gabriela Maria Schmeide stammt aus Bautzen. Durch ihren Beruf hat es sie in den Norden verschlagen - nach Bremen und Hamburg. Bildrechte: MDR SACHSEN

Unverkrampft ist Gabriela Maria Schmeide von Anfang an. Auch als sich die junge Sorbin mit 18 Jahren in ihrer Heimat Bautzen beim Deutsch-Sorbischen Volkstheater als Souffleuse bewirbt. Und stattdessen überraschend ein Engagement auf, nicht vor der Bühne bekommt.

Dadurch hatte ich nicht den Zwang, jemandem beweisen zu müssen, was für eine tolle Schauspielerin ich bin, damit sie mich entdecken. Ich wollte ja eigentlich etwas anderes machen. So war ich ganz locker. Und das ist gut angekommen. Gabriela Maria Schmeide Schauspielerin

Eigentlich nämlich ist ihr Traum, Medizin zu studieren. Doch ihr Vater kommt noch zu DDR-Zeiten von einer Silberhochzeit im Westen nicht zurück. Die Folge: Sippenhaft für die Familie. Der Einser-Abiturientin wird der Studienwunsch verwehrt.

Glück für das Publikum. Gabriela Maria Schmeide kommt auf die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.

Ich dachte, ich darf hier sowieso nur kurz als Besuch sein und soll dann wohl wahrscheinlich gleich zurück nach Bautzen. Nur mal riechen und nach zwei Jahren zurück, so hatte ich das Gefühl. Es war erst im zweiten Studienjahr, dass mir der Gedanke kam: Das ist ja vielleicht wirklich ein Beruf für mich! Gabriela Maria Schmeide Schauspielerin

Sie wird Nachwuchsschauspielerin des Jahres 1992, erhält den Förderpreis der Akademie der Künste. Von 1994 bis 2009 ist sie Mitglied im Ensemble des Theaters Bremen. Sie spielt die Blanche in "Endstation Sehnsucht" oder Lady Macbeth. Dann kommen Dreharbeiten dazu. Ab 2001 folgen preisgekrönte Filme wie "Die Polizistin" von Andreas Dresen. Gabriela Maria Schmeide erhält den Adolf-Grimme-Preis in Gold für die beste Darstellung. Auch "Halbe Treppe" mit dem gleichen Regisseur wird ein Erfolg, auch hier besetzt Gabriela Maria Schmeide eine Hauptrolle. Ihr jüngstes Filmprojekt ist der Film "Systemsprenger". Im Frühjahr 2020 erhält sie dafür den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste weibliche Nebenrolle". Die berufliche Heimat von Gabriela Maria Schmeide ist das Thalia-Theater in Hamburg. Bildrechte: MDR SACHSEN

Manchmal steuern Menschen auf sie zu und sagen: "Wir kennen uns!" Dann muss sie schmunzeln.

Weil ich natürlich mit Großeinstellung in ihrem Wohnzimmer war. Dann denken die Leute: 'Die kenne ich privat.' 'Waren wir schon beim Fastenwandern?' Und ich weiß ganz sicher: Ich habe den Menschen noch nie gesehen! Dann sage ich: 'Ich weiß, was du gestern um 20:15 Uhr gemacht hast.' Gabriela Maria Schmeide Schauspielerin