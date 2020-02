Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kampagne schließe sich an Bemühungen der sorbischen Gesellschaft um den Erhalt der sorbischen Sprache an. Sorbisch sei "selbstverständlicher Teil der alltäglichen Kommunikation in Familien, in der Kirche, in Schulen, aber auch Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung", hieß es. Nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker leben etwa 60.000 Sorben in Deutschland - rund 40.000 von ihnen in Sachsen und 20.000 in Brandenburg. Der sorbische Dachverband Domowina geht davon aus, dass lediglich rund 17.000 Menschen in Sachsen und etwa 5.000 in Brandenburg ihre Sprache im Alltag aktiv verwenden.