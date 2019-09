Im Sorbischen Museum wird von sorbischen Trachten inspirierte neue Mode ausgestellt. Die Sonderausstellung "Sorbian street style" wurde am Sonntag in Bautzen eröffnet und ist bis März nächsten Jahres zu sehen. Museumsdirektorin Christina Bogusz sieht in der Schau eine Initialzündung, an dessen Ende vielleicht ein Label für die Lausitz stehen könnte. "Tragbare Mode, die unsere Herkunft und unserer Wurzeln widerspiegelt", so Bogusz.