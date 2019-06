Sorbian Street Style Wie aus sorbischen Trachten Alltagsmode wird

Hauptinhalt

Sorbische Trachten machen die Lausitz einzigartig. In Beruf und Freizeit sind sie aber wenig praktikabel. Darum hat das Sorbische Museum in Kooperation mit der Volksbank Bautzen und dem Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft Anfang des Jahres den Designwettbewerb "Sorbian Street Style" ausgelobt. Am Mittwoch war die Preisverleihung.