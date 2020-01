Seit Montag sendet der Sorbische Rundfunk des MDR jeden Morgen eine Stunde länger. Die Redakteure im Bautzener Studio informieren nun täglich von Montag bis Sonnabend vier Stunden lang in sorbischer Sprache über das Neueste in der Lausitz. Neben Berichten und Reportagen, Presseschau sowie Studiogesprächen sendet das Programm auch aktuelle Musik in sorbischer Sprache. Parallel dazu sind das online-Angebot der sorbischen Redaktion sowie die Angebote für Kinder ausgeweitet worden.