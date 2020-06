In absoluten Zahlen liegt das Sperrmüllaufkommen in den Frühlingsmonaten dieses Jahres mit 2.024 Tonnen nur leicht über dem Wert des Vorjahres. Die Anzahl der Sperrmüllabholungen sei in den vergangenen Jahren stetig angestiegen, so das Landratsamt. Es sieht deshalb keinen direkten Zusammenhang zwischen den aktuellen Zahlen und der Corona-Pandemie.