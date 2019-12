Das Akrobatikpaar konnte beim Zwinger-Cup am Wochenende in Dresden ihre Leistung bestätigen. Im Mehrkampf, bestehend aus je einer Balance-, Tempo- und Kombinationsübung, turnte das Duo zum Sieg. Normalerweise qualifizieren sich die Sportakrobaten bei den Deutschen Meisterschaften für internationale Wettkämpfe. Da jedoch zwischen den Europameisterschaften im Oktober dieses Jahres und der WM im Mai nur ein halbes Jahr liegt, kämpfte die Akrobatik-Elite in Dresden um die Qualifikation. Hoyerswerda zählt als Hochburg für Sportakrobaten in der Oberlausitz. In den vergangenen 45 Jahren wurden viele Deutsche Meister in der Zuse-Stadt ausgebildet.