Die Feuerwehren aus Kirschau und der Umgebung sind am Freitag zu einer Havarie nach Rodewitz ausgerückt. Dort kam es nach Reporterangaben in einer Halle zu einer Havarie beim Umpumpen von Heizöl in einen LKW. In bisher unbekannter Menge geriet Öl in die Spree. Die Feuerwehrleute errichteten eine Ölsperre und brachten schwimmfähiges Bindemittel zum Einsatz. Im weiteren Flussverlauf soll laut Einsatzkräften noch eine weitere Ölsperre errichtet werden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.