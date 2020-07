Ein Tor direkt in die Altstadt von Bautzen - das soll eine neue 120 Meter lange Brücke über die Spree werden. Die angedachte Fußgängerquerung soll als Stahl-Glas-Konstruktion den Protschenberg an der einen Seite des tiefen Flusstals mit dem Langhaus an der Ortenburg an der anderen Seite verbinden. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die das Architekturbüro Ehrlich im Auftrag der Stadtverwaltung jetzt vorgelegt hat.