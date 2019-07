Bevor die Stadt Hoyerswerda ihre Mehrheit am Seenlandklinikum aufgibt, haben viele Stadträte noch Klärungsbedarf. Sie fordern eine genaue juristische Bewertung durch die Rechtsaufsicht im Landratsamt Bautzen. Und sie wollen wissen, was es für die Stadt bedeutet, wenn die Sana-Klinikgruppe die Mehrheit am Hoyerswerdaer Klinikum übernimmt. Deshalb wird der Stadtrat erst im Herbst über einen möglichen Verkauf von städtischen Anteilen am Klinikum entscheiden.