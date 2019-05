Der Marktplatz in Pulsnitz ist zu klein. Zumindest dann, wenn sich musikalische Prominenz ankündigt. Während die ersten beiden Tage des Stadtfestes verregnet waren und das Event sprichwörtlich ins Wasser fiel, wurden viele Besucher am Sonntag durch ganz andere Gründe enttäuscht. Denn da sollte Kerstin Ott ("Die, die immer lacht") einen Gratisauftritt geben. Das lockte offenbar so viele Menschen an, dass die Sicherheitskräfte den Marktplatz absperren mussten und nicht alle Besucher das Konzert sehen konnten.

Bürgermeisterin Barbara Lüke zeigte auf Facebook Verständnis über den Ärger und die Enttäuschung der vielen Gäste. Sie bat aber gleichzeitig darum, die Entscheidung der Veranstalter nachzuvollziehen. "Es passen einfach nicht alle auf den Platz. Und wenn das Gedränge buchstäblich die Luft nimmt und Panik entsteht, dann gibt es Verletzte, zu denen auch Sie gehören könnten", so Lüke in ihrem Beitrag. Und weiter: "Bitte denken Sie an die Loveparade in Duisburg und Sie werden verstehen, dass wir hier Vorsoege treffen wollen und müssen."



Die Fans von Kerstin Ott scheint das kaum zu trösten. Auf der offiziellen Facebook-Seite gibt es etliche erboste Kommentare, in denen sich Besucher nicht nur darüber beschweren, dass der Platz für das Konzert zu klein war. Sie können außerdem nicht verstehen, dass das Konzert offenbar eine halbe Stunde früher als angekündigt begann. So schreibt eine Kommentatorin: "Der größte Schwachsinn den ich je erlebt habe. Wir haben uns gefreut auf einen schönen Familienausflug und dann kommt man kurz vor drei an und da hört man sie schon spielen. Und dann erfährt man von den anderen, dass es nirgendwo mehr durchgeht, weil alles abgesperrt ist. Das ist unter aller Würde, ich werde nie wieder zu diesem Stadtfest gehen."