Der Stadtrat in Kamenz befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit einer möglichen Bewerbung der Stadt für die Landesgartenschau 2025. Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten geprüft, wie ein solches Projekt finanziert werden könnte und welche Flächen zur Verfügung stehen. Als Fazit wird eine Bewerbung nicht empfohlen, vor allem wegen der finanziellen Lage der Stadt.