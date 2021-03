In den vergangenen Tagen sind laut Gesundheitsministerium zwölf Vogelgrippe-Fälle amtlich bestätigt worden. 30 weitere Verdachtsfälle würden noch untersucht, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Die toten Vögel - Schwäne, Wildenten, Wildgänse und ein Bussard - sind in fünf Landkreisen gefunden worden, die entsprechende Aufstallungspflichten verordnet haben: