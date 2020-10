Und auch an der S 108 wird an einem Lückenschluss im Wegenetz gearbeitet. Hier wird auf rund 460 Metern ein Radweg zum Scheibesee gebaut. Aus dem Stadtteil Kühnicht soll er künftig in Richtung Lohsa führen und an einen verbliebenen Teil der alten Straße nach Riegel angebunden werden. Entlang des neuen Radweges plant das Landesstraßenbauamt außerdem 23 Winterlinden pflanzen zu lassen. Mitte November sollen die Bauarbeiten an diesem Radweg beendet sein.