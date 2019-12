Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am heutigen Mittwoch die Stadt Pulsnitz. Nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt will er an einer Kaffeetafel mit Bürgern sowie Vertretern der Region ins Gespräch kommen. Zur Sprache kommen soll dabei auch die Situation von Kommunalpolitikern und das politische Klima vor Ort. Angestoßen hatte das Treffen die parteilose Bürgermeisterin von Pulsnitz, Barbara Lüke. Sie hatte im Sommer an einem Gespräch in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue zur Bedrohung von politisch Verantwortlichen teilgenommen.