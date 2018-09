Stonehenge der Oberlausitz: Teufelsstein bei Bautzen vor dem Abkippen bewahrt

An diesem Sonntag ist der astronomische Herbstbeginn - die Tagundnachtgleiche. Dabei steht die Sonne genau über dem Himmelsäquator und der lichte Tag und die Nacht dauern gleich lang an. Wann Herbstanfang ist, liest man heutzutage für gewöhnlich im Kalender ab. Doch vor vielen Jahrtausenden suchten unsere Vorfahren vermutlich einen Kalenderstein auf und zogen dort aus dem Einfall der Sonnenstrahlen ihre Schlüsse. Solch ein Sonnenheiligtum - der Teufelsstein - liegt unweit von Bautzen am Steinbruch in Pließkowitz.

Altar und Kalenderstein

Mithilfe eine Modells zeigt Ralf Herold, wie der Teufelsstein früher einmal ausgesehen haben könnte. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt "Wir nennen den Teufelsstein das Stonehenge vor den Toren der Stadt Bautzen", erklärt der Sohländer Ralf Herold. Der 57-Jährige ist sich sicher, dass es sich bei der Felsformation um ein megalithisches Denkmal aus der Steinzeit handelt. Er zieht Parallelen zu dem berühmten Steinkreis Stonehenge in England.



So finde man auch an den Felsen von Pließkowitz Abdrücke und Formen, die sie wie Bausteine ineinander passen lassen. Diese Abdrücke legten laut Herold nahe, dass die Steinplatte, die heute senkrecht zwischen zwei großen Felsblöcken steckt, einst als Brücke quer über den Blöcken lag. Zwei Vertiefungen in der Steinplatte, die im Volksmund die Arschbacken des Teufels genannt werden, könnten für Opferhandlungen bestimmt gewesen sein. Außerdem sind die Steine so ausgerichtet, dass zu bestimmten Zeiten durch zwei Öffnungen das Sonnenlicht hindurchfällt: nämlich zur Tagundnachtgleiche im Frühling und Herbst sowie zur Sonnenwende im Sommer und Winter.

Über 200 Felsen untersucht

"Dieses Schauspiel ist richtig faszinierend, dazu kommt die Magie des Platzes", schwärmt Hilmar Hensel, der sich vor den wuchtigen Steinen auf der von Bäumen gesäumten Anhöhe auf seinen Stock stützt. "Wir gehen davon aus, dass der Teufelsstein vor 10.000 bis 7.000 Jahren als Kultstätte und Kalenderstein genutzt wurde", sagt der 74-Jährige. Die beiden Männer sind nicht die ersten, die diese Vermutung anstellten. Ähnliche Annahmen hatten schon früher Forscher gemacht, ergaben ihre Recherchen in alten Dokumenten. Auch gibt es Hinweise, dass die Steinbrücke auf dem Felsen im Zuge der Christianisierung heruntergerissen wurde. Den Namen Teufelsstein könnten Christen bewusst als abfällige Bezeichnung für die heidnische Kultstätte gewählt haben.

Hilmar Hensel sorgte sich zuletzt um die Standsicherheit des Teufelssteins. Nun steckt ein Keil unter einem der Felsen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt 2004 hatten Hilmar Hensel und Ralf Herold mit ihren Untersuchungen begonnen. Man habe sich zunächst mit Oberlausitzer Sagen und Legenden beschäftigt und sei dabei auf Steinformationen mit markanten Sichtachsen gestoßen, denkt Ralf Herold zurück. "Wir sind in der Oberlausitz über 200 Felsen und Berge abgegangen und haben dort nach Hinweisen auf kalendarische Sonnenbeobachtung gesucht. Bei 40 sind wir fündig geworden", berichtet er. Beweise, dass es Heiligtümer waren, ließen sich nicht erbringen, aber die Merkmale passten, so der Sohländer.



Die Untersuchungen waren so spannend, dass sich eine extra Fachgruppe an der Sohländer Sternwarte gründete. Die Fachgruppe für Archäoastronomie. "Das ist die Astronomie der Vorgeschichte", erklärt Ralf Herold. Sie beschäftigt sich mit den Himmelsbeobachtungen in prähistorischer Zeit, bevor der Mensch mit Hilfe der Schrift sein Wissen dokumentierte. Das macht die Beweislage auch so schwer: "Wir können nur anhand von Befunden an den Objekten Hypothesen aufstellen, dass sie möglicherweise der Astronomie gegolten haben, sagt Herold. Dabei wird geguckt, ob die einzelnen Befunde zusammen ein stimmiges Bild ergeben.

Vor dem Kippen bewahrt