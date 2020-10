Die Mitarbeiter der Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH treten ab diesem Montag in eine Streikwoche. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Gekämpft wird für höhere Monatslöhne. Ziel sei es, zeitnah einen tariflichen Stundenlohn von zwölf Euro zu erreichen. Der liege derzeit bei einem Großteil der Beschäftigten noch bei elf Euro, was bei einer 40-Stunden-Woche einem Bruttomonatslohn von 1.906 Euro entspreche, heißt es von Seiten der NGG.

"Armutsfeste Löhne bei einem Vorzeigeunternehmen wie Lausitzer Früchte müssten eigentlich selbstverständlich sein", erklärte NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke. Das Anliegen der Streikenden sei mehr als berechtigt und viele Beschäftigte in anderen Betrieben der Region könnten das nachvollziehen. Bei Lausitzer Früchte gab es bereits im Juni dieses Jahres einen Warnstreik. Mehrere Verhandlungsrunden und Gespräche haben jedoch laut NGG seitdem keinen Erfolg gebracht.

In der aktuellen Streikwoche sind nun verschiedene Aktionen geplant, um auf die Situation der Belegschaft der Lausitzer Früchteverarbeitung aufmerksam zu machen. Derzeit arbeiten in dem Betrieb knapp 100 Beschäftigte. Das Unternehmen stellt Fruchtsäfte, Lebensmittelkonserven und Konfitüren her.