Beim Unternehmen Bautzner Senf hat am Montag ein fünftägiger Streik begonnen. Mit einer Kundgebung auf dem Kornmarkt in Bautzen hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Vormittag den Streik eröffnet. Am Nachmittag wollen die Mitarbeiter den Ausstand vor dem Werkstor fortsetzen. Laut Gewerkschaft NGG beteiligt sich fast die gesamte Belegschaft. "Da nur wenige Mitarbeiter der Frühschicht am Streik teilnehmen, läuft unsere Produktion weiter", sagt das Unternehmen Devely, zu dem die Bautzner Senf und Feinkost GmbH gehört, auf Anfrage von MDR SACHSEN.