Streiten bis die Polizei kommt: Drei Personen sind am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Wartha im Landkreis Bautzen so sehr aneinander geraten, dass ein 52 Jahre alter Mieter plötzlich eine Waffe hervorholte. Wie die Polizei in Hoyerswerda mitteilte, riefen die Gäste des Mannes, ein 25-Jähriger und eine 43-Jährige, daraufhin die Polizei.