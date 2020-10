Im Industriepark Schwarze Pumpe in Spreetal an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist das Kompetenzzentrum "Dock3" eröffnet worden. Die beiden Länder wollen hier gemeinsam den Strukturwandel nach dem Ausstieg aus der Braunkohle voranbringen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) sagte, in dem Zentrum gebe es "ideale Bedingungen" für Start-ups und Unternehmen in der Region.