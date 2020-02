Was kommt nach der Kohle in der Lausitz? Und was kann und muss die Kultur bei diesem Strukturwandelprozess leisten? MDR KULTUR war in Bautzen und hat mit Kulturschaffenden gesprochen, darunter Intendant Lutz Hillmann vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen, Ola Staszel vom Neiße Filmfestival und den Domowina. Sie sagen, der Wandel sollte als Chance verstanden werden.