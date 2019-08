In der Oberlausitz wird am Mittwoch zum 6. Mal der "Tag der Oberlausitz" gefeiert. Das Datum geht zurück auf den Gründungstag des Oberlausitzer Sechsstädtebundes am 21. August 1346. Damals schlossen sich sechs Städte der Region zusammen, um den Landfrieden zu wahren und ihre Handelswege zu schützen. In der gesamten Oberlausitz gibt es insgesamt knapp 100 Veranstaltungen. Darunter sind Vorträge zur Geschichte der Region, Ausstellungen, Mundartprogramme, Führungen und Konzerte. Auch Wanderungen und ein Schnellschachturnier sind im Programm.



Zum zweiten Mal findet in diesem Jahr ein Autokorso zum Tag der Oberlausitz statt - die Strecke führt heute Nachmittag von Eibau über Zittau und Hagenwerder nach Görlitz.



Dem Sechsstädtebund gehörten Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban (Lubań), Löbau und Zittau an. Dieser hatte bis 1815 Bestand.