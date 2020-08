Die Verlegung der Bushaltestellen in Malschwitz und Pließkowitz im Landkreis Bautzen wird teilweise wieder rückgängig gemacht. Der Bus der Linie 106, der früh die Kinder an die Grundschule Guttau bringt, darf weiterhin die bisherigen Haltestellen "Pließkowitz Dorfplatz" und "Malschwitz Feuerwehr" nutzen, teilte das Landratsamt Bautzen mit.

Um den Busfahrplan für den neuen Taktbus zu optimieren, waren die Haltestellen vor Kurzem an die Hauptverkehrsstraßen verlegt worden. Eltern erschien das zu gefährlich. In Malschwitz etwa sollten die Sechs- bis Zehnjährigen an einer Stelle zusteigen, an der es weder Bürgersteig noch Bordsteinkante gibt. Betroffene Familien forderten deshalb eine andere Lösung.