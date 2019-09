Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des Batteriewerkes Accumotive Ostsachsen in Kamenz wird am Dienstag unterzeichnet. Darauf hatten sich die Geschäftsführung und die IG Metall Ende Juli geeinigt. Damit soll der Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie gelten. Die rund 1.300 Mitarbeiter von Accumotive in Kamenz erhalten dadurch bis zu 500 Euro monatlich mehr Gehalt. Dazu kommt die schrittweise Erhöhung auf 30 Urlaubstage und die Einführung von Weihnachtsgeld.