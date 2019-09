Seit Ende 2018 fordert die Gewerkschaft für die Mitarbeiter bei Maja Möbel die die schrittweise Angleichung an den Tarifvertrag der Holz- und Kunststoffindustrie in Sachsen.

Seit Ende 2018 fordert die Gewerkschaft für die Mitarbeiter bei Maja Möbel die die schrittweise Angleichung an den Tarifvertrag der Holz- und Kunststoffindustrie in Sachsen.

Seit Ende 2018 fordert die Gewerkschaft für die Mitarbeiter bei Maja Möbel die die schrittweise Angleichung an den Tarifvertrag der Holz- und Kunststoffindustrie in Sachsen. Bildrechte: IG Metall

Die Beschäftigten der Maja Möbelwerke in Wittichenau bekommen einen Flächentarifvertrag. Wie Arbeitgeber und IG Metall mitteilen, haben sich beide Seiten in der letzten Verhandlungsrunde einigen können und eine sogenannte Absichtserklärung unterschrieben. Der Annahme des Verhandlungsergebnisses muss nun noch die Mitgliederversammlung der IG Metall zustimmen. Dies soll am 17. September stattfinden.



"Der Weg mag noch ein weiter sein", sagte Jan Otto von der IG Metall, "aber heute haben wir die Flächentarifbindung für MAJA beschlossen, die allerspätestens in 2027 abschließend erreicht sein soll." Für Ostsachsen sei dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in eine flächendeckende Tarifbindung.